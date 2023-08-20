Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 14:15
sağlık liselerine ögretmen ataması
sağlık liselerine hemsirelikten öğretmen olarak atama var mı?bilgisi olan var mı? ona göre bu sene kpss çalışmaya başlıcam hemşireliği bırakmayı düşünüyorum

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
20 Ağustos 2023 14:20
Kpss ile olur atama..Direkt geçiş yok.

hemsire-k.n.b
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:24
evet evet kpss ye hazirlancam zaten. alım yoktu en son başladı mı acaba diye merak ettim son 3 yılda yapılmış olarak görünüyor ama yine de sizlere bi sormak istedim. nerelere almış onu da göremedim
crabnet355, 2 saat önce
Kpss ile olur atama..Direkt geçiş yok.

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
20 Ağustos 2023 14:48
son atama kılavuzuna baktınız mı? Alınıyor ama az alınıyor diye biliyorum..Lise branşlarının ataması bir sorun yer değiştirmesi ayrı bir sorun maalesef
hemsire-k.n.b, 2 saat önce
evet evet kpss ye hazirlancam zaten. alım yoktu en son başladı mı acaba diye merak ettim son 3 yılda yapılmış olarak görünüyor ama yine de sizlere bi sormak istedim. nerelere almış onu da göremedim

hemsire-k.n.b
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:27
anladım doğrudur. çok tşk ederim :)
crabnet355, 1 saat önce
son atama kılavuzuna baktınız mı? Alınıyor ama az alınıyor diye biliyorum..Lise branşlarının ataması bir sorun yer değiştirmesi ayrı bir sorun maalesef
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