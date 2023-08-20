sağlık liselerine ögretmen ataması

sağlık liselerine hemsirelikten öğretmen olarak atama var mı?bilgisi olan var mı? ona göre bu sene kpss çalışmaya başlıcam hemşireliği bırakmayı düşünüyorum

sağlık liselerine hemsirelikten öğretmen olarak atama var mı?bilgisi olan var mı? ona göre bu sene kpss çalışmaya başlıcam hemşireliği bırakmayı düşünüyorum