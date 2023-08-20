Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


20 Ağustos 2023 14:24
Yıllık izinde cuma kaldırma

Yıllık iznimi kullanırken elimizde yeterli personel yok cuma günü gel cumayı kıldır tekrar iznine devam et deme hakları varmı müftünün yada müftülük personelinin


Rosebudtr
Şef
20 Ağustos 2023 14:51

yok tabiki.


poyrazli
Daire Başkanı
20 Ağustos 2023 15:19

Resmî olarak yok ama gayrıresmî olarak var, rica ediyorlar sizden. Gitmezseniz ne olur, resmî olarak herhangi bir ceza almazsınız ama ileriki zamanlarda müftünün ve müftülüğün gözü senin üstünde olur, en küçük kaytarmanızda üstüne ekşirler, açığını ararlar, ceza vermek için fırsat kollarlar. Yakındaysanız giderseniz iyi olur, gitmezseniz de ensenizin kalınlığı önemli tabi

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