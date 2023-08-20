Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 14:42
İl dışı tayininden sonra eşinin eş özrünün olmaması durumunda il dışı tayini iptal edilebiliyor mu?

Böyle bir durum oluyor mu arkadaşlar? Ben il dışı tayin istedim ve çıktı,ardindan eşim de eş durumu istedi fakat çıkmadı. Bu durumda ben tayinimi iptal edebiliyor muyum?


misalen
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 14:45

Tabiki iptal edebilirsiniz hocam. Yalnız ilişik kesmeyeceksiniz.


sezzzzz
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:51

Rutin bir uygulama değil mi hocam bu?

misalen, 1 saat önce

Tabiki iptal edebilirsiniz hocam. Yalnız ilişik kesmeyeceksiniz.


sezzzzz
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:58

Yani bazı yıllar iptal edilip bazı yıllar iptal edilemeyen bir şey midir? Çok kritik önem teşkil edecek benim durumum için çünkü. Eşim hamile ve eğer iptal hakkı yoksa kötü bir durum olacak iptal hakkım olmazsa

sezzzzz, 1 saat önce

Rutin bir uygulama değil mi hocam bu?


misalen
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 15:02

Sayın Hocam durumunuz atama yönetmeliğinde belirtilmiş.

Eşiniz mazeret atamasına başvurduğu halde tercihlerine yerleşemese siz il dışı atamanızı iptal edebilirsiniz. Norm sorunu olursa bu durumda siz norm fazlası olursunuz.

sezzzzz, 1 saat önce

Rutin bir uygulama değil mi hocam bu?


misalen
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 15:05

Sıkıntı yok hocam, eşiniz mazeret atamasında yerleşemese ve il emri dahi çıksa, siz de eşiniz de iptal edebilir.

sezzzzz, 59 dk. önce

Yani bazı yıllar iptal edilip bazı yıllar iptal edilemeyen bir şey midir? Çok kritik önem teşkil edecek benim durumum için çünkü. Eşim hamile ve eğer iptal hakkı yoksa kötü bir durum olacak iptal hakkım olmazsa


sezzzzz
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:09

Çok teşekkürler arkadaşlar

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