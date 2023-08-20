Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 14:44
Deprem bölgesi 4 il ve 2 ilçeye 2.ildışında il emri verilsin.

Çok mu olduk acaba.


Depremzede antakya
Aday Memur
20 Ağustos 2023 14:59

Ayrı il dışı verilmesi en adaletli olanı bence başlık böyle olmalı


soldierteacher
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:01
ben bir yere gidemedim tek istediğim memlekete gelmekti onuda acmadilar

Eversst
Aday Memur
20 Ağustos 2023 15:03

Hocam bu saatten sonra bize ayrı il dışı vereceklerini sanmıyorum.verselerde 22 il kapsamında olur..

Depremzede antakya, 58 dk. önce

Ayrı il dışı verilmesi en adaletli olanı bence başlık böyle olmalı

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