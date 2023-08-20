Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ağustos 2023 14:51
Naklen atama

Kadrolu olan hemsıre ıstıfa ederse üniversite puanı olmasa da alır mı naklen atama gıbı

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