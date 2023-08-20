Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ağustos 2023 15:20
Eğitim Durumu Üniversiteye Uzaklık

Merhaba arkadaşlar.Hemşire 2024 nisan ayında 4 yılımı dolduracağım . Balıkesir Bandırma Üniversitesi Sağlık Yönetimi Kazandım. Merak ettiğim konu şu. Beni yakın bir hastaneye mi atarlar yoksa il içinde herhangi bir yeremi? Cevaplar için teşekkürler.

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