Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Ağustos 2023 15:33
Mehil izni bilgisi olan var mı?

Büyükşehir olan ilin bir ilçesinden diğer ilçesine nakil olacağım mehil süresi var mı?

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