Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 15:46
Haland gibiydim Öğretmen oldum !

Neyken ne olduğunuzu yazıp bu yeni akıma eşlik edebilirsiniz&#128512;&#128512;&#128512;

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