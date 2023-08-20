arkadaşlar toplu sözleşme görüşmelerinde öğretmenler için en önemli konu eğitim öğretim ödeneği.iyi bir zam yapılmazsa ödenek iyice kuşa dönecek önemsizleşecek.yüzde 5 10 gibi komik zamlar verilirse sene ye ödenek parasıyla bir öğretmen sınıfına en fazla 1 tahta kalem alır heralde

arkadaşlar toplu sözleşme görüşmelerinde öğretmenler için en önemli konu eğitim öğretim ödeneği.iyi bir zam yapılmazsa ödenek iyice kuşa dönecek önemsizleşecek.yüzde 5 10 gibi komik zamlar verilirse sene ye ödenek parasıyla bir öğretmen sınıfına en fazla 1 tahta kalem alır heralde