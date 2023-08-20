Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 15:57
eğitim öğretim ödeneği
arkadaşlar toplu sözleşme görüşmelerinde öğretmenler için en önemli konu eğitim öğretim ödeneği.iyi bir zam yapılmazsa ödenek iyice kuşa dönecek önemsizleşecek.yüzde 5 10 gibi komik zamlar verilirse sene ye ödenek parasıyla bir öğretmen sınıfına en fazla 1 tahta kalem alır heralde

tereci33
Şef
20 Ağustos 2023 16:05
Yüzde 5-10 gibi komik zamda verilmeyecek. Daha komiği önceden maaşın yarısına gelen; şimdide 14'te 1'ine denk gelen 1800 olarak ödenmeye devam edecek
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