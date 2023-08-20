Faruk Sezer kimdir necidir ?

o kadar ihraç olmuş haksızlığa maruz kalmış sözde... ancak khk lar ve khklılar ile ilgili haksızca görevinden atılanlarla ilgili tek bir twit dahi atmamış bir şovmendir benim gözümde....

o kadar ihraç olmuş haksızlığa maruz kalmış sözde... ancak khk lar ve khklılar ile ilgili haksızca görevinden atılanlarla ilgili tek bir twit dahi atmamış bir şovmendir benim gözümde....