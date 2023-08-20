Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ağustos 2023 16:04
Faruk Sezer kimdir necidir ?
10 kez üst üste emniyetten ihraç edilmiş yüzlerce ceza almış bu şahıs kimdir necidir karın ağrısı nedir bilen yoruma ?

MeKaNSıZ-34
Aday Memur
20 Ağustos 2023 16:20
emniyette Sendikalaşma sürecinin meşalesini yakandır. haksızlığa boyun eğmeyen adam gibi adamdır.. hak arama kültürünü emniyet teşkilatına aşılayandır.

mustafakoçak
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 16:24
yüz yıl sonra polislerin hak araması yasalasinca kurulacak olanpolis sendikalarında resmi duvara asılmış olacak olan kişilerden biri.

tutsak yüreğim
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 17:34

Adam gibi adamdır... Polis hakkı için emekli olmasına rağmen mücadele edendir


unforgiven62
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 18:13
o kadar ihraç olmuş haksızlığa maruz kalmış sözde... ancak khk lar ve khklılar ile ilgili haksızca görevinden atılanlarla ilgili tek bir twit dahi atmamış bir şovmendir benim gözümde....

İktisatcı55
Aday Memur
20 Ağustos 2023 18:30

Faruk sezer ismi belli cismi belli sen necisin Emniyet6 mı


musedes
Aday Memur
20 Ağustos 2023 18:32
CHP den vekil aday adayı olunca sezgin tanrikuluna başkanim mi djyeceksin diyen meslektasina küfür edecek kadar seviyesi haysiyeti düşük biri. Sendika ayağına kendini biryerlere taşımaya çalışan biri bence
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekli ikramiyesi gecede çalışan tek bayan olmakEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiVardiya mı 8 5 hafta sonu 1 gün ek görev mi?OCAK ZAMMIEski Emniyet müdürü Hüseyin NamalLGS sınav ücretiKREDİ PUANI DÜŞÜK OLANLARR

Sözlük

Yay erkeği 3 burçin 1 acaba tam olarak ne demek istedi 1 teknolojik alet sosayl medya kullanmıyorum tavırları 2 evenkiler 1 Galatasaray 2 dondurma çubuğu 1 şu an çalan şarkı 1 lepismatidae 1 gaddar 3

Son Haberler

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldüHDP il binası önüne ispirto bırakan kadın gözaltına alındıBartın'da alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarıldıSaman balyası yüklü araçta çıkan yangın ormana sıçradı'TCMB'nin KKM kararı faiz artırma taktiğini işaret ediyor'

Editörün Seçimi

Enflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?