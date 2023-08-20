KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


20 Ağustos 2023 16:08
Auzef e nasıl kayıt olunur ve 2. üniversite ilk sene geçerli mi

Merhaba arkadaşlar sizlere 2 sorum olacak ilk sorum İstanbul auzef coğrafya bölümünü kazandım 28 Ağustos da kayıt olacağım internette çok bilgi yoktu bilgisayardan kayıt olabiliyoruz ama kayıt için ekstra fotoğraf belge lazım mı 2. sorum ise ben bu sene üniversiteye başlayacağım ilk senem olmasına rağmen 2. üniversite ye sınavsız kayıt olabilir miyim ve eğer olabilirsem sadece auzef in mi açık öğretim bölümlerine kayıt olabilirim şimdiden teşekkürler.

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