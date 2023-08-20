Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Ağustos 2023 16:25
SDS Miktarları Güncellendi mi?

Arkadaşlar Temmuz düzenlemesiyle birlikte en yüksek devlet memuru aylığı da arttı mâlumunuz.Bu durumda SDS miktarlarında bir güncelleme yapıldı mı ?

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