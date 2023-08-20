Kira Yardimi Verilmeyecek İse...

Kamu isvereni eğer ki, memur maaşı ile odenemeyecek bu kiralar için yardım yapmayacak ise, isteyen tüm memurları ailesinin bulunduğu yere onların da istemesi şartı ile tayin etsin. Bu şekilde az da olsa sayida memur rahat eder. Elbette bu şekilde sorunu cozulmeyenlerde olacaktir. Ama gorunen köy şu ki, gelirlerde asgari rahat dahi sağlayacak bir artış yapilmayacakkk

Kamu isvereni eğer ki, memur maaşı ile odenemeyecek bu kiralar için yardım yapmayacak ise, isteyen tüm memurları ailesinin bulunduğu yere onların da istemesi şartı ile tayin etsin. Bu şekilde az da olsa sayida memur rahat eder. Elbette bu şekilde sorunu cozulmeyenlerde olacaktir. Ama gorunen köy şu ki, gelirlerde asgari rahat dahi sağlayacak bir artış yapilmayacakkk