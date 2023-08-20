Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ağustos 2023 16:48
Tıbbi sekreterlik mi daha iyi?

Güvenlik olarak kamuya atandım ileride ne olur bilmiyorum ama aöftende TDS okuyorum. 16500 alımdan sonra pek umut kalmasada bitirsem mi arada kaldım. 2-3bin lira fazla almak için hastanede çalışmakta değer mi? doktorların yanındakiler otur kalk otur kalk öyle yatıyor görünmüyor, dişcilerdeki sekreterlerde ağış diş sağlığı destek elemanı gibi çalışıyor. koridorda oturanlarda rahat olsada çamaşır sulu hastane kokusu ortam. Değer mi ne diyorsunuz? kayıt yenileme 1500 lira olmuş israf yapmak istemiyorum


KGG1
Aday Memur
20 Ağustos 2023 16:57

Oturduğu yerden 28bin maaş alıyormuş vay arkadaş. Yeni zamla birlikte istenilen olursa 38-40bin alır. Millet boşuna yönelmiyormuş. gece gündüz nöbet tut düz memur maaşı 22bin emek ve eğitim daha çok olmasına rağmen.


beurak0000
Aday Memur
20 Ağustos 2023 17:33
Bende kararsızım ama okuyacağım açıktan sen bugüne bakma maaşlar arası fark az ama ilerde işler değişir sen okumaya bak
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