Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 17:34
Ev sahibi de haklı, kiracı da haklı

Arkadaşlar iki tarafta da karşı tarafı suistimal edenler var. Bu suistimalin önüne geçmek için taban ve tavan fiyat gelmeli artık

Evin mertekaresi, sosyal olanağı yapım yılı, otoparkı gibi özelliklerine göre fiyat belirlenmeli başka türlü bu kavgalar bitmez

1+1 en düşük 6 en fazla 10 olmalı

2+1 en düşük 7 en fazla 12 olmalı

3+1 en düşük 8 en fazla 14 olmalı

Bunu yapılmalı, fiyaları örmek olarak yazdım artık bi

Çare düşünülmeli


Pelinin
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 17:40

Ben ev sahibiyim mağdurum ama kiracı olup mağdur olan da çok var, dürüst olan, hak hukuk gözeten hep eziliyor, hep iyi insanlar mağdur oluyor, en hakkaniyetli çözüm tavan ve taban uygulaması


Pelinin
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 17:45

Sadece yüzde 25 uygulaması getirilip yeni giren kiracıya sınır gelmemesinin hiç bir mantığı yok, esas yeni girenlere fiyat tavanı olmalı ki kiralar düşsün, taban fiyat olmalı ki huzursuzluk çıkmasın, birileri sesimizi duymalı lütfen


difficulties
Şef
20 Ağustos 2023 17:50

İkinci el arabaların fiyatları sıfırlarını geçemez. Yasak.

Sıfır arabaların fiyatlarıda liste fiyatını geçemez. Yasak.

Ayrıca galericiler sıfır araç satışı yapamaz. Yasak.

Oluyor mu? Hayır.

Çözümler belli boşuna kafanızı yormayın.


matemkogr
Memur
20 Ağustos 2023 17:58

Bu konu sıktı artık.. aynı konuyu tekrar tekrar farklı başlıklarda :((


BilimselSearch
Aday Memur
20 Ağustos 2023 18:01

İyi ki bi evin varmış yaaa.

Yetti artık. Yok mu başka oyuncağın senin?

Türkiye Milli Eğitimi'nin derdi senin evin mi?

-

Kaç tane başlık açmışın evinle ilgili.

Kapatılan başlıklara bakıyorum, hepsi senin saçmalıkların.

Deprem oldu Şubat ayında, insanlar sokakta yattı, hala çadırda, konteynırda kalan var, sen evim de evim... Ayıp ya... Yok mu sana bakan, sahip çıkan annen falan? Yaşın ilerlemiş, kocan yok, belki boşandın veya her neyse, bi sus artık ya. İyi ki bi evin varmış.

-

Senin evinle ilgili konular yazanlara da bir çift lafım var:

"Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış."


Pelinin
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 18:05

Sıktı ise okumayın, bu başlık farklı bir konu, okumak zorunda değilsiniz

matemkogr, 40 dk. önce

Bu konu sıktı artık.. aynı konuyu tekrar tekrar farklı başlıklarda :((


Pelinin
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 18:06

Şu an yaşanan sosyolojik bir olguyu benim evim seviyesinde yorumlaman tam da sana göre bir hareket. Neden gerçek nikini söylemiyorsunda durup durup bana orsan havlıyorsun acaba? Senin derdin ben olmuşum demek ki zamanında iyi .... :)))

BilimselSearch, 37 dk. önce

İyi ki bi evin varmış yaaa.

Yetti artık. Yok mu başka oyuncağın senin?

Türkiye Milli Eğitimi'nin derdi senin evin mi?

-

Kaç tane başlık açmışın evinle ilgili.

Kapatılan başlıklara bakıyorum, hepsi senin saçmalıkların.

Deprem oldu Şubat ayında, insanlar sokakta yattı, hala çadırda, konteynırda kalan var, sen evim de evim... Ayıp ya... Yok mu sana bakan, sahip çıkan annen falan? Yaşın ilerlemiş, kocan yok, belki boşandın veya her neyse, bi sus artık ya. İyi ki bi evin varmış.

-

Senin evinle ilgili konular yazanlara da bir çift lafım var:

"Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış."


Pelinin
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 18:08

Bu arkadaş her zaman ki gibi kim olduğunu anlamayacağımu sanıyor:)) çünkü kafası kumda yine :)))

BilimselSearch, 37 dk. önce

İyi ki bi evin varmış yaaa.

Yetti artık. Yok mu başka oyuncağın senin?

Türkiye Milli Eğitimi'nin derdi senin evin mi?

-

Kaç tane başlık açmışın evinle ilgili.

Kapatılan başlıklara bakıyorum, hepsi senin saçmalıkların.

Deprem oldu Şubat ayında, insanlar sokakta yattı, hala çadırda, konteynırda kalan var, sen evim de evim... Ayıp ya... Yok mu sana bakan, sahip çıkan annen falan? Yaşın ilerlemiş, kocan yok, belki boşandın veya her neyse, bi sus artık ya. İyi ki bi evin varmış.

-

Senin evinle ilgili konular yazanlara da bir çift lafım var:

"Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış."


Pelinin
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 18:10

Açtığım konuyu kimse okumak zorunda değil, başlıkta konu belli tıklayıp bakmayın içine, gelip bana hakaret edemezsiniz, gerçi bunu yapan sadece 1 kişi o da bana takıntılı peşimi bırakmıyor süreli rahatsız ediyor beni


Pelinin
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 18:11

Artık yakamdan düş, rahatsız etme beni, benim seviyemde değilsin, seninle uğraşamam, kendi küçük dünyanla ilgilen

BilimselSearch, 37 dk. önce

İyi ki bi evin varmış yaaa.

Yetti artık. Yok mu başka oyuncağın senin?

Türkiye Milli Eğitimi'nin derdi senin evin mi?

-

Kaç tane başlık açmışın evinle ilgili.

Kapatılan başlıklara bakıyorum, hepsi senin saçmalıkların.

Deprem oldu Şubat ayında, insanlar sokakta yattı, hala çadırda, konteynırda kalan var, sen evim de evim... Ayıp ya... Yok mu sana bakan, sahip çıkan annen falan? Yaşın ilerlemiş, kocan yok, belki boşandın veya her neyse, bi sus artık ya. İyi ki bi evin varmış.

-

Senin evinle ilgili konular yazanlara da bir çift lafım var:

"Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış."


Pelinin
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 18:14

Ben sana demedim mi git yemeğini yap evini temizle diye, her konuda yetersizsin, o yüzden beni kıskanıp durma, çapsız

BilimselSearch, 37 dk. önce

İyi ki bi evin varmış yaaa.

Yetti artık. Yok mu başka oyuncağın senin?

Türkiye Milli Eğitimi'nin derdi senin evin mi?

-

Kaç tane başlık açmışın evinle ilgili.

Kapatılan başlıklara bakıyorum, hepsi senin saçmalıkların.

Deprem oldu Şubat ayında, insanlar sokakta yattı, hala çadırda, konteynırda kalan var, sen evim de evim... Ayıp ya... Yok mu sana bakan, sahip çıkan annen falan? Yaşın ilerlemiş, kocan yok, belki boşandın veya her neyse, bi sus artık ya. İyi ki bi evin varmış.

-

Senin evinle ilgili konular yazanlara da bir çift lafım var:

"Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış."


Pelinin
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 18:15

Artık başka niklerle gelip hakaret edenler gerçekten çok sıktılar, bir tane fikri yok, tek fikri bu başlıktan sıkılmış benden sıkılmış, kültürsüz


Pelinin
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 18:19

Tam bir rahatsız ya, 3 tane yorumu var ikisi benim başlığıma, takmış bana kafayı, bakın bu kişi normal değil korkmaya başladım artık, gelip bana hakeret etmek için nik almış, normal bi psikoloji değil


BilimselSearch
Aday Memur
20 Ağustos 2023 18:20

Hangi emekçi kadını aşağılıyorsun bilmiyorum ama ben erkeğim. O zannettiğin kişi değilim.

O arkadaş kimse, ondan da özür dilerim. Beni onunla karıştırıp, ona saldırdığı için özür dilerim.

-

Evim var diyerek buradaki evsiz ve kirada sürünen öğretmenleri aşağıladığın gibi,

eviyle ilgilenen kadınları da aşağılamaya çalışmışsın. Senin nasıl bir ruh halin var öyle?

Sayın editörler, lütfen şunu alır mısınız?

Pelinin, 24 dk. önce

Ben sana demedim mi git yemeğini yap evini temizle diye, her konuda yetersizsin, o yüzden beni kıskanıp durma, çapsız

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