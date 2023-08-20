Ev sahibi de haklı, kiracı da haklı

Arkadaşlar iki tarafta da karşı tarafı suistimal edenler var. Bu suistimalin önüne geçmek için taban ve tavan fiyat gelmeli artık

Evin mertekaresi, sosyal olanağı yapım yılı, otoparkı gibi özelliklerine göre fiyat belirlenmeli başka türlü bu kavgalar bitmez

1+1 en düşük 6 en fazla 10 olmalı

2+1 en düşük 7 en fazla 12 olmalı

3+1 en düşük 8 en fazla 14 olmalı

Bunu yapılmalı, fiyaları örmek olarak yazdım artık bi

Çare düşünülmeli