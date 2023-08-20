Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2023 17:42
öğrencilere vergisiz cep telefonu
içeriğini bilen var mı ?

Özer5336
Şef
20 Ağustos 2023 17:45
sınava girdim 2 yıllık bölüme kayıt yaptırsak faydalanabilir miyiz

ByAstsubay
Aday Memur
20 Ağustos 2023 17:56
Türkiye'de montaj veya üretimi olan sadece hat sahibi olan kişinin alacağı gibi şartlar var

Özer5336
Şef
20 Ağustos 2023 18:09
heralde buna da yaş yartı getirmezler

Fana35
Aday Memur
20 Ağustos 2023 18:24
25 bin vergi indirimi olabilecek Türkiye'de üretilen telefon modeli var mı
ByAstsubay, 43 dk. önce
Türkiye'de montaj veya üretimi olan sadece hat sahibi olan kişinin alacağı gibi şartlar var
Toplam 4 mesaj

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