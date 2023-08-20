Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ağustos 2023 17:42
Gih

Beyler 5 yıl önce gihe geçtim toplamda 13 yılım doldu.

1-)İstifa yoluyla emekli olabilirmiyim , ne kadar maaş alabilirim?

2-)istifa ettiğimde ikinci bir işte çalışırsam emekli maaşı alabilir miyim ?


Gadd
Aday Memur
20 Ağustos 2023 18:31

Sorunu bilgim olmadigi için bilmiyorum benimde gihe geçmem ihtimalim var sana bibsorum olcak gih personeli şuan ne kadar alıyor?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekli ikramiyesi gecede çalışan tek bayan olmakEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiVardiya mı 8 5 hafta sonu 1 gün ek görev mi?OCAK ZAMMIEski Emniyet müdürü Hüseyin NamalLGS sınav ücretiKREDİ PUANI DÜŞÜK OLANLARR

Sözlük

Patso 2 teknolojik alet sosayl medya kullanmıyorum tavırları 2 satırlar arasında kaybolmak 1 Mançu 1 acıtıcı gerçekler 37 gaddar 3 Zerengökçe 4 Güne puanınız kaç 2 The Changeling-Dehşet 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldüHDP il binası önüne ispirto bırakan kadın gözaltına alındıBartın'da alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarıldıSaman balyası yüklü araçta çıkan yangın ormana sıçradı'TCMB'nin KKM kararı faiz artırma taktiğini işaret ediyor'

Editörün Seçimi

Enflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?