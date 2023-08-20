Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ağustos 2023 17:44
öğrencilere vergisiz cep telefonu
içeriğini bilen, bilgi sahibi olan var mı ? üniversite sınavına girdim 2 yıllık kayıt yaptırsak faydalanır mıyız?

unforgiven62
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 18:11
sadece türkiyede üretilen veya birleştirilen telefon ve laptoplar
Toplam 1 mesaj

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