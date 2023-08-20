Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


20 Ağustos 2023 17:53
Konsolosluk Hakkında

Dostlar konsolosluk hakkında bilgisi olan var mı ? sınavı zor mu ? ya da kazanırsak orada lojman tarzında yer veriliyor mu ?

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