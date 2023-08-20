Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2023 17:56
KAMU-SEN'DEN İSTİFA...

ettim hiçbir sendika üye olunmayı hak etmiyor mevcut durumda


birtutamumut
Şef
20 Ağustos 2023 18:19

sendikaların suçu ne ki halk bunu istiyor gardaş, aksini diyen fetöcüdür

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