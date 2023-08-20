Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 18:12
Dyk açabilir miyim?

Merhaba arkadaşlar. Şu an çalıştığım branş hariç Türkçe öğretmenliği lisans diplomam da var. Okullarda dyk açabilir miyim ya da görevlendirme ile Türkçe öğretmenliği yapabilir miyim? Bilgisi olan var mı?


skramz
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 18:31

Alan değiştirmeniz gerekiyor bildiğim kadarıyla


yldzhmt
Şef
20 Ağustos 2023 18:34

Cevap veriyorum.

HAYIR.

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