Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


20 Ağustos 2023 18:19
Yüksek Lisans Yatay Geçiş Sonrası Ortalama Düşmesi

Merhaba,

Yatay geçiş yaptım.benim almış olduğum tüm dersler kabul edildi yatay geçiş sonrası. Doğrudan tez dönemine başladım fakat harf notlarını aktarırken kendi sistemlerine göre çevirdikleri için not ortalama 93'ten 88'e düşmüş. Ekstra hiç ders almadım. Geldiğim yerde geçme notu 70'ti burada 65. Bundan kaynaklı benim notlarımı dönüştürünce ortalamam düşüyor. Ne yapabilirim buna karşı?

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