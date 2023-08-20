KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Ağustos 2023 18:21
4B ye geçişte Yıllık İzin

Merhaba arkadaşlar.Kadroludan istifa edip 4B memurluğa atandım.Yillik iznim hemen açılır mı yoksa ben de 1 yıl bekleyecek miyim?

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