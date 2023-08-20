Paem mantıklımı

şuanda binlerce komiser ve komiser yardımcısı var ...devriye ekiplerde 12/36 çalışıyorlar....bürolarda da sayı fazlaca son yıllardaki alimalrla birlikte mesai açısından sorun yok gibi ayrıca ilerde yükseliyorlar hep komiser yardımcısı kalmıyorlar...bizden de ek göstergesi yüksek.....özlük haklarında da ilerledikçe iyi oluyor bence mantıklı bu teşkilatta soğan başı da olsa bı baş olmak iyidir

şuanda binlerce komiser ve komiser yardımcısı var ...devriye ekiplerde 12/36 çalışıyorlar....bürolarda da sayı fazlaca son yıllardaki alimalrla birlikte mesai açısından sorun yok gibi ayrıca ilerde yükseliyorlar hep komiser yardımcısı kalmıyorlar...bizden de ek göstergesi yüksek.....özlük haklarında da ilerledikçe iyi oluyor bence mantıklı bu teşkilatta soğan başı da olsa bı baş olmak iyidir