Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ağustos 2023 18:35
Paem mantıklımı

Paem meslek içi amirlik sizce mantıklı mı

Amir olmak daha fazla yük ve stresi yanında getirir mi

Biz Memur olarak mesai bittiği an telsizi kapatıp istirahata geçiyoruz arayan olmuyor

Komiser olunca 24 saat büronu takip ediyorsun yeri geliyor gece yarısına kadar telsiz takip ediyorsun biz memurların derdi izni ayrı birde müdürlerle uğraşıyorlar


korsan34
Memur
20 Ağustos 2023 19:50
şuanda binlerce komiser ve komiser yardımcısı var ...devriye ekiplerde 12/36 çalışıyorlar....bürolarda da sayı fazlaca son yıllardaki alimalrla birlikte mesai açısından sorun yok gibi ayrıca ilerde yükseliyorlar hep komiser yardımcısı kalmıyorlar...bizden de ek göstergesi yüksek.....özlük haklarında da ilerledikçe iyi oluyor bence mantıklı bu teşkilatta soğan başı da olsa bı baş olmak iyidir
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