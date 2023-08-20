Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Ağustos 2023 18:51
2023/1 atamasında DHMİ

Dhmi sonuçlar açıklandıktan ne kadar süre sonra tabligat yolluyor? Ortalama bir süresi var mı yoksa atamadan atamaya değişiyor mu? Teşekkürler.


Lütfü can ayne
Aday Memur
20 Ağustos 2023 20:46

2-3 ay diyorlar bende atandım dhmi ye o zamanlar olur

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