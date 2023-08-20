Matematik Temelim Yok. İktisat Okuyup, Mezun Olabilir Miyim?

1.sınıftan 4.sınıfa kadar hemen her dönem matematik ile ilgili dersler var. Benim zamanımda istatistik, ekonometri gibi dersler vardı. Eğer hala varsa sorun yaşayabilirsin.

1.sınıftan 4.sınıfa kadar hemen her dönem matematik ile ilgili dersler var. Benim zamanımda istatistik, ekonometri gibi dersler vardı. Eğer hala varsa sorun yaşayabilirsin.