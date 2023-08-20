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Editörler : **sude**


20 Ağustos 2023 19:03
Matematik Temelim Yok. İktisat Okuyup, Mezun Olabilir Miyim?

Merhabalar. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisat bölümünü kazandım. Ancak gerek tercih döneminde gerek yerleştirme sonucumu gördüğümde, beni muazzam derecede dürten bir sorunum vardı. "Matematik temelim yok, sıfırım. İktisat okuyacağım. Acaba dersleri yapamayacak mıyım? Zayıf notlar mı alacağım? Mezun olamayacak veya 2-3 yıl süreç uzayacak mı?" düşünceleri. Aslına bakarsak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi istiyordum ancak devlete atama neredeyse imkansız, özel sektörde dahi şartlar belli. Buna nispeten, kendime en yakın olarak yine İİBF içerisinden Maliye bölümünü düşündüm ancak daha kapsamlı bir bölüm olan İktisat beni Maliye'den vazgeçirdi. Birde İktisat mezunu olunca da Maliye'nin Mali Müşavirlik gibi mesleklerini İktisat mezunu olarak yapabileceğimi öğrenince de daha temel, dalı geniş bir bölüm okumak istedim. Beni YKS sınavında İktisat kazandıran şey sözel netlerim oldu. Matematik neredeyse hiç yapmadım sayılır. (2'şer net...). Bu İktisat bölümünü, matematik temelsiz bir şekilde okuyacak olmam hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yapılmaz mı bu İktisat denilen şey matematiksiz? Veyahut temelim sıfır olsa dahi, görerek yapabileceğim bir matematik değil mi bu İktisat matematiği? Neler yapmalıyım? Üniversiteye gideceğim kesin, İktisat derslerini arka plana atıp tekrar sınava mı hazırlanayım başka bölüm için? Ne dersiniz abilerim, ablalarım...


SEN VE SEN
Aday Memur
20 Ağustos 2023 20:45
1.sınıftan 4.sınıfa kadar hemen her dönem matematik ile ilgili dersler var. Benim zamanımda istatistik, ekonometri gibi dersler vardı. Eğer hala varsa sorun yaşayabilirsin.
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