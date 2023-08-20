Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ağustos 2023 19:09
Ücretsiz izindeyken eş durumu

Ücretsiz izindeyken eş durumu yapılabiliyor mu?


lDeimosl
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 19:13

Yapılabilir; ancak size ne gibi bir avantajı olacak? Tayininiz çıkacak ücretsiz izninizi böleceksiniz, oraya gidip başlayacaksınız. Bir sürü tantana. Bitmeye yakınsa belki avantajı olabilir.


osvajac
Aday Memur
20 Ağustos 2023 19:22

Amacım, başlangıç yapacağım zaman tekrar eski hastanemde 2 3 ay çalışmadan yeni yere geçebilmek.

lDeimosl, 2 saat önce

Yapılabilir; ancak size ne gibi bir avantajı olacak? Tayininiz çıkacak ücretsiz izninizi böleceksiniz, oraya gidip başlayacaksınız. Bir sürü tantana. Bitmeye yakınsa belki avantajı olabilir.


lDeimosl
Genel Müdür
20 Ağustos 2023 19:37

O zaman bitmesine yakın isteyin.

osvajac, 2 saat önce

Amacım, başlangıç yapacağım zaman tekrar eski hastanemde 2 3 ay çalışmadan yeni yere geçebilmek.

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