Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 19:17
Saati 2 Euro'ya Yapılabilecek Meslekler

Bir tanesi öğretmenliktir. Şuan saati 2 euroya hatta vergi dilimi ile daha da aşağıya 1 saat ek ders anlatacaklar. Avrupa'da insan dilenciye verirken, bahşiş verirken utanıyor bu rakamı. En ucuz WC fiyatları 1 euro. Uzungöl'de Araplar birbirlerine şaka olsun diye fırlatıyor çakıl taşı gibi.

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