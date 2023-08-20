Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ağustos 2023 19:41
Kpss tercihi yapabilirmiyim
Yasayla yeni kadroya geçenlerdenim ,saglik bakanlığının ekimde alacağı sözleşmeli alımına başvurabilirmiyim.Kurumda 10 aydır çalışıyorum kadroyada Nisanda geçtik yani 5 aydir kadroluyuz.

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