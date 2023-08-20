Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 19:56
Bilen varsa yardımcı olabilir mi?

Arkadaşlar diyelim ki eşimle ben 2.il dışı tayin istedik. Benim tayinim bir ilin A ilçesine çıktı,eşimin B ilçesine çıktı. Ama ikametimiz merkeze bağlı C ilçesinde. Bir sonraki özür gurubunda ikametimizin olduğu ilçeye tayin isteyebiliyor muyuz?


Ömer Oktay
Aday Memur
20 Ağustos 2023 20:32
İkametinizin değil,eşinizin olduğu ilçeye tayin isteyebilirsiniz.

colt4
Aday Memur
20 Ağustos 2023 20:52

Ben de öyle biliyorum ama 2-3 kişi ısrarla isteyebilirsin deyince şaşırdım muallakta kaldım.

Ömer Oktay, 34 dk. önce
İkametinizin değil,eşinizin olduğu ilçeye tayin isteyebilirsiniz.
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