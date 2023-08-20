Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 20:01
Mersin Mezitlide ilkokul ismi
Hatay'dan tayinle Mersin'e geldik. oğlum 3. sınıfa geçti tavsiye edebileceğiniz okul yada öğretmen varmı acaba. Bende öğretmenim ama şehiri bilmiyoruz.

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