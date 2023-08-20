Norm fazlası atama sonrası tayin süresi

Arkadaşlar merhaba. Bir yıl görev yaptığım okulumda yeni binaya geçiş sonrası norm fazlası olarak tayin istetilmiştim. Şimdi görev yaptığım okulda da 2 yılı doldurdum. Norm fazlası olarak tayin istediğimde ilçe milli eğitim zorunlu durum olduğu için il için tayinde o bir yılın da sayılacağını söylemişti. Olası bir ikinci il içinde 1+2 yıl olarak hesaplanır ve tayin hakkım olur mu?

Bu durumun kılavuzda mı belirtilmesi gereklidir? Bilgisi olan ya da daha önce benzer bir durum yaşayan var mı