Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 20:42
Norm fazlası atama sonrası tayin süresi

Arkadaşlar merhaba. Bir yıl görev yaptığım okulumda yeni binaya geçiş sonrası norm fazlası olarak tayin istetilmiştim. Şimdi görev yaptığım okulda da 2 yılı doldurdum. Norm fazlası olarak tayin istediğimde ilçe milli eğitim zorunlu durum olduğu için il için tayinde o bir yılın da sayılacağını söylemişti. Olası bir ikinci il içinde 1+2 yıl olarak hesaplanır ve tayin hakkım olur mu?

Bu durumun kılavuzda mı belirtilmesi gereklidir? Bilgisi olan ya da daha önce benzer bir durum yaşayan var mı

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