Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2023 21:00
Konya ceza infaz kurumları kampüsü

Selamlar,arkadaşlar tatlicak mahallesinde yapılan konya c.i.k kampüsü ne aşamada ve hangi tip infaz kurumlari yapiliyor. Bilgisi olan varmidir?

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