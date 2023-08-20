Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ağustos 2023 21:09
21 Ağustos kabine toplantısı

Biraz önce trthaber de söyledi. Yarın kabine toplanıyormus. Memur zamlarına son şekli verilmesi bekleniyormuş. Erdoğan kabine sonrası açıklama yapacakmış.

Bence fos çıkacak


M Can
Daire Başkanı
20 Ağustos 2023 21:31

Hükümet olarak tüm şartları zorladık deyip son teklifin üzerine en fazla 1-2 puan daha fazlasını açıklayıp, topu sendikanın öününe atar..


Mussa1453
Aday Memur
20 Ağustos 2023 21:53

Bunların alayı yalan dolan, zam felan beklemeyin,

İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPMALIYIZ,

ANCAK MEYDANLARDA HAKKIMIZI ALABİLİRİZ,

SENDİKA DENİLEN HİÇBİR İŞE YARAMAYAN OLUŞUMDAN DA OLMAZ


murat_326
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 22:05

Olabilir

M Can, 2 saat önce

Hükümet olarak tüm şartları zorladık deyip son teklifin üzerine en fazla 1-2 puan daha fazlasını açıklayıp, topu sendikanın öününe atar..


Aksak bey
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 22:32

Kör dövüşü devam ediyor. 5 puan daha eklese şuan ki zamma ne olacak. Enflasyonu 5 puan düşük gösterir eline sağlık aynı kapı. Bu işe çözüm bulunması lazım iken, Ali Yalçın: "kem küm bucuk yeter efenim"


payitaht26
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 22:39

Reis araya girse de bizi tatmin etmeyecek orası kesin..

Ama genel gidişata göre (seçim için söylüyorum) Ocakta bakılacak anketlere vs. Refah payı olarak bir miktar daha verilir diye düşünüyorum.

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