Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ağustos 2023 21:29
Adi malül maaş şartları

Cok yeterli ve güzel maaş veriliyormuş gibi birde sigorta girişi üzerinden 10 yıl geçmesi ve 5 yıl prim ödenmiş olmasi gibi saçma sapan sartlar koyulmus. Kanser hastasıyım kemoterapiye devam ederken görev yapamaz raporu alacağım. Maaş almadan kemoterapiye devam edeceğim ama lafa gelincr Birlik beraberlik çok güzel sahip çıkıyor personeline allah razi olsun


pardone55
Memur
20 Ağustos 2023 22:26
Çok geçmiş olsun Allah tez zamanda şifanı verir inşallah. TSK da birlik beraberlik yok, gösteriş , reklam ve adam ispiyonlama mevzusu var. seni Amir vasfındaki kişiler arayıpda sağlığını sıhhatini sormazlar. onu bırak kendi çalıştığın adam aramaz sormaz seni. Nekadar çok üstüne adam ispiyonlarsan okadar kıymetli gibi davranırlar. oyüzden kardeşim Sağlığına , ailene ve zihnine iyi bakmaya çalış. ben böyle düşünüyorum.
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