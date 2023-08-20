Adi malül maaş şartları

Çok geçmiş olsun Allah tez zamanda şifanı verir inşallah. TSK da birlik beraberlik yok, gösteriş , reklam ve adam ispiyonlama mevzusu var. seni Amir vasfındaki kişiler arayıpda sağlığını sıhhatini sormazlar. onu bırak kendi çalıştığın adam aramaz sormaz seni. Nekadar çok üstüne adam ispiyonlarsan okadar kıymetli gibi davranırlar. oyüzden kardeşim Sağlığına , ailene ve zihnine iyi bakmaya çalış. ben böyle düşünüyorum.

Çok geçmiş olsun Allah tez zamanda şifanı verir inşallah. TSK da birlik beraberlik yok, gösteriş , reklam ve adam ispiyonlama mevzusu var. seni Amir vasfındaki kişiler arayıpda sağlığını sıhhatini sormazlar. onu bırak kendi çalıştığın adam aramaz sormaz seni. Nekadar çok üstüne adam ispiyonlarsan okadar kıymetli gibi davranırlar. oyüzden kardeşim Sağlığına , ailene ve zihnine iyi bakmaya çalış. ben böyle düşünüyorum.