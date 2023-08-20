Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ağustos 2023 21:30
Tem narkotik Kom İstihbarat yardım

Bir tercihiniz olsa Tem , Narkotik, Kom, İstihbarat hangi şubeyi seçersiniz okula gelecekler seçmelere hangisinin mülakatına girmek mantıklı


cagataypol
Şef
20 Ağustos 2023 21:36
hepsine gireceksiniz zaten sormanızın bir mantığı yok. dilediğine gir kimse sana neden bu kadarına giriyorsun diye sormayacak. sen onları değil onlar seni seçecek. kendine alternatif oluşturacak durumda değilsin. hepsini dene eğer kabiliyetin varsa biri alacaktır. istihbarat ve narkotik için okul seçmelerinde öğrencilerden tamamen yabancı dil arıyorlar kürtçe zazaca arapçası olanlar çok avantajlı olacaklar dipnot.

Mstermnnn
Aday Memur
20 Ağustos 2023 21:38

Dayıcası olan daha da avantajlı dipnot

cagataypol, 2 saat önce
hepsine gireceksiniz zaten sormanızın bir mantığı yok. dilediğine gir kimse sana neden bu kadarına giriyorsun diye sormayacak. sen onları değil onlar seni seçecek. kendine alternatif oluşturacak durumda değilsin. hepsini dene eğer kabiliyetin varsa biri alacaktır. istihbarat ve narkotik için okul seçmelerinde öğrencilerden tamamen yabancı dil arıyorlar kürtçe zazaca arapçası olanlar çok avantajlı olacaklar dipnot.

Memlek
Aday Memur
20 Ağustos 2023 22:13
gitmen gereken tek yer tanık koruma daire başkanlığı gerisi hikaye

İktisatcı55
Aday Memur
20 Ağustos 2023 22:27

.


tr_pomem
Müsteşar Yardımcısı
20 Ağustos 2023 22:35

Özel Harekat...


adalı-polis
Daire Başkanı
20 Ağustos 2023 22:47

Sil bu paylaşımı kardeşim. Bu saydığın şubeler seni almadan önce başvuru yaptığında senin ip bilgilerine erişerek nerelere girdiğini buluyor. Bu şubeler seni bir sorgulayacak bu paylaşımı görecekşer. Sonra daire başkanlıklarının ilgili siber bölümleri rağor halinr getirecek gbt ne işleyecekşer. Almazlar seni bence


İktisatcı55
Aday Memur
20 Ağustos 2023 23:01

Öyle bir sistem fbı da yok galiba


Dunkırk
Memur
20 Ağustos 2023 23:14
kardeşim anladık daha öğrencisin belli sana bir meslek büyüğün olarak tavsiyem illaki böyle yerlerde çalışacaksın diye birşey yok sen ilk önce biraz meslek içerisinde piş sonra bu saydığın şubelerden bi abinle temas kur ve şube ile ilgili biraz bilgi al ve kafana yatarsa o zaman düşünürsün yoksa buralara yazmakla bi bilgi edinemezsin
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