Tem narkotik Kom İstihbarat yardım

hepsine gireceksiniz zaten sormanızın bir mantığı yok. dilediğine gir kimse sana neden bu kadarına giriyorsun diye sormayacak. sen onları değil onlar seni seçecek. kendine alternatif oluşturacak durumda değilsin. hepsini dene eğer kabiliyetin varsa biri alacaktır. istihbarat ve narkotik için okul seçmelerinde öğrencilerden tamamen yabancı dil arıyorlar kürtçe zazaca arapçası olanlar çok avantajlı olacaklar dipnot.

hepsine gireceksiniz zaten sormanızın bir mantığı yok. dilediğine gir kimse sana neden bu kadarına giriyorsun diye sormayacak. sen onları değil onlar seni seçecek. kendine alternatif oluşturacak durumda değilsin. hepsini dene eğer kabiliyetin varsa biri alacaktır. istihbarat ve narkotik için okul seçmelerinde öğrencilerden tamamen yabancı dil arıyorlar kürtçe zazaca arapçası olanlar çok avantajlı olacaklar dipnot.