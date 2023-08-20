Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 21:48
İl emri gelecekse ne zaman gelir?

Mazaret ataması sonrasında geçen yıllarda 1-2 eylül?de il emirleri gelmiş ancak bu sene 2.atamalar var ve takvimi sıkıştırıyor.

Sizce il emri gelirse mazaret sonrası hemen mi gelir eylül bulmadan?

Yoksa 2.atamalar yapılır ve baya eylül sonlarını bulur mu?

Bu 2.atamalar tüm normal takvimi karıştırdı


majesteleri7
Şube Müdürü
20 Ağustos 2023 21:54

Gelmeden arar o sizi


realistyorumcu
Aday Memur
20 Ağustos 2023 22:39
Bu sene olmaz. Olsa çoktan açıklanırdı
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