Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 22:04
Eyt den emeklilik hakkında bir soru

Eyt den emekli olmayı hak ettim bu hafta başvuru yapabilir miyim? Bilenler cevaplasın lütfen (bir de sağlık mazeretim var Şubat ayında mdr yardımcım dilekçeni veririz il ilçe uygun görürse yapar demişti Şubat ayı için 2023 de) hala geçerli mi acaba?


merdansah9
20 Ağustos 2023 22:05

İdareci arkadaşlardan cvp bekliyorum lütfen

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