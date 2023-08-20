Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Ağustos 2023 22:41
Eş durumunda tercih yapmak mı ikinci il içini beklemek mi?

Herkese merhabalar.6yıldır eş durumundan merkeze gelmeye çalışıyorum fakat Aydın gibi bir ilde olmuyor maalesef.şimdi yine eş durumundan 8tane okul açılmış iki tanesi merkezde olmasına rağmen yaklaşık 20dakikalık mesafede merkez köyler.Bunların bile geleceğinden emin olmamakla birlikte acaba 2.il içinde daha güzel yerlere gitme umudum olur mu bunları yarın olmadan silsem mi acaba?


tonya61
Aday Memur
20 Ağustos 2023 23:00
Ben de 2. il içini bekliyorum ama çok da ümitlenmemek lazım.Siz elinizdeki bulgurdan da olmayın derim.
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