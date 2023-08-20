Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Ağustos 2023 23:04
98/B yardım lutfen

2018 yilinda psikaytriye bir kez gidip anksyete tanisi yazılan ve 2018de pomem girip 2023de tekrar kendi istegi ile hastaneye gidip psikaytriye muayene olup surec sonunda d dilimi alan kisi 98 b den ihrac mi olur yoksa maluliyet hakki verilmeden gih mi yapilir ?

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