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Editörler : oto-danisman-expert


20 Ağustos 2023 23:16
CLİO 1.4 TRİGER DEĞİŞİM
1 hafta önce triger setini yeniledim fakat sonrasında cik cik ses çıkmaya başladı ve geçmiyor. Pudra da döktüm ama geçici fakat neresinde kesin sorun vardır. Bu ses nasıl biter ?

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