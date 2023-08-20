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Editörler : enginkrtpalex 10


20 Ağustos 2023 23:35
Süper Lig Tahmin Yarışması 3. Hafta

Konya - Gaziantep

Kasımpaşa - Pendik

Trabzon - Rize

İstanbul - Galatasaray

Sivas - Antalya

Kayseri - Samsun

Karagümrük - Ankaragücü

Alanya - Hatay

Fenerbahçe - Başakşehir

Adana demir - Beşiktaş

Gol kralı:

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Süper Lig Tahmin Yarışması 2023-2024 Sezonu

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