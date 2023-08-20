Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2023 23:43
Şikayet

Husumetli olduğum biri beni kurumuma dilekçe yolu ile şikayet etmiş dolandırıcı olduğumu vs şeyler yazmış hakimda soruşturma açılır mı

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