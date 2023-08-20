Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


20 Ağustos 2023 23:57
Kendini Yalnız Hissedenler Kulübü

Kendini yalnız hissediyorsan hoşgeldin.

Buyur bi sandalye çek sohbete başla


JW Argo İzmir 3310
Şef
21 Ağustos 2023 00:07
o hissi bulmk icin 40 yilimi verdim , daha kimseye vermem!
Toplam 1 mesaj

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