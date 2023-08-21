seyyanen 8077 ek gösterge 3600

aslında 4 yıl boyunca vaatlerle sonunda uygulamaya geçen ve emekli maaşına 3000 tl katkısı olan 3600 ek gösterge artışını, ocak ayında memura yapılan 8077 tl yi emekliye vermeyerek yaklaşık üç katını geri aldı hükümet, emin olun 8077 yi kaybetmek 3600 ü kazanmak kadar dillendirilmedi.

aslında 4 yıl boyunca vaatlerle sonunda uygulamaya geçen ve emekli maaşına 3000 tl katkısı olan 3600 ek gösterge artışını, ocak ayında memura yapılan 8077 tl yi emekliye vermeyerek yaklaşık üç katını geri aldı hükümet, emin olun 8077 yi kaybetmek 3600 ü kazanmak kadar dillendirilmedi.