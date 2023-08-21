Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Ağustos 2023 00:05
seyyanen 8077 ek gösterge 3600
aslında 4 yıl boyunca vaatlerle sonunda uygulamaya geçen ve emekli maaşına 3000 tl katkısı olan 3600 ek gösterge artışını, ocak ayında memura yapılan 8077 tl yi emekliye vermeyerek yaklaşık üç katını geri aldı hükümet, emin olun 8077 yi kaybetmek 3600 ü kazanmak kadar dillendirilmedi.

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