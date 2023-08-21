KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


21 Ağustos 2023 01:19
29.DÖNEM POMEM MAHKEME KARARIYLA GİRENLER

Merhaba arkadaslar ben 29.dönem pomem sözlü mulakatina ankarada 28 ocak tarihinde girdim.Bu sekilde giripte mulakattan gecen var mı kendisi veyahut cevresinde giren

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