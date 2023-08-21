KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


21 Ağustos 2023 01:19
DGS ODYOLOJİ VE DİL KONUŞMA TERAPİSTLİĞİ

Bu bölümlerden tercih verecek olan var mı? DGS de

Çok Yazılan Konular

THY Take Off Jr. 2023Anadolu Aöf yaz okulu sınavlarında çan var mı?ALES

Sözlük

güne bir söz bırak 2 acıtıcı gerçekler 37 nasılsın 2 Galatasaray 2 Nankörlük gördükten sonra oluşan his 1 youtuberın reklam karşılığı otelde bedava kalma talebi 2 içip içip sözlüğe yazmak 2 Patso 1 lepismatidae 1 Güne puanınız kaç 2

Son Haberler

Disiplin cezası alan daire başkanının durumu21 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!Beşiktaş, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıYalova'da kaybolan öğretmen için arama çalışması başlatıldı

Editörün Seçimi

Enflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?