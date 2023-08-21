Enflasyon farkı aylık ödensin.

Şu sendikalar hiç bir şeyi beceremiyorsa enflasyon farkının aylık olarak hesaplanmasını talep etsin. Daha ilk ayın enflasyon farkını 6 ay alamadığımız için ortlama 14bin zarara girdik bile. Buna diğer ayların oranları da eklendiğinde 30-40 bin tl zararımız olacak belkide. Kimse de bu konudan rahatsız olmuyor...

Şu sendikalar hiç bir şeyi beceremiyorsa enflasyon farkının aylık olarak hesaplanmasını talep etsin. Daha ilk ayın enflasyon farkını 6 ay alamadığımız için ortlama 14bin zarara girdik bile. Buna diğer ayların oranları da eklendiğinde 30-40 bin tl zararımız olacak belkide. Kimse de bu konudan rahatsız olmuyor...