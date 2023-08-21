Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 01:39
Enflasyon farkı aylık ödensin.
Şu sendikalar hiç bir şeyi beceremiyorsa enflasyon farkının aylık olarak hesaplanmasını talep etsin. Daha ilk ayın enflasyon farkını 6 ay alamadığımız için ortlama 14bin zarara girdik bile. Buna diğer ayların oranları da eklendiğinde 30-40 bin tl zararımız olacak belkide. Kimse de bu konudan rahatsız olmuyor...

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