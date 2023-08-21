Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 02:44
Memuriyet görev süresi
2021 ocak ataması ile sağlık bakanlığına 3+1 olarak atandım . Mayıs ayında kadro verildi fakat iller arası tayin için 4 yıl şartı aranıyor . Bende bu sırada askerlik görevi için yedek personel olarak 12 ay askere geldim . Maaşım ve sigortam TSK üzerinden yatıyor . Askerde geçirdiğim bu süre memuriyet süreme ekleniyor mu ? Bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim .

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