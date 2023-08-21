Memuriyet görev süresi

2021 ocak ataması ile sağlık bakanlığına 3+1 olarak atandım . Mayıs ayında kadro verildi fakat iller arası tayin için 4 yıl şartı aranıyor . Bende bu sırada askerlik görevi için yedek personel olarak 12 ay askere geldim . Maaşım ve sigortam TSK üzerinden yatıyor . Askerde geçirdiğim bu süre memuriyet süreme ekleniyor mu ? Bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim .

2021 ocak ataması ile sağlık bakanlığına 3+1 olarak atandım . Mayıs ayında kadro verildi fakat iller arası tayin için 4 yıl şartı aranıyor . Bende bu sırada askerlik görevi için yedek personel olarak 12 ay askere geldim . Maaşım ve sigortam TSK üzerinden yatıyor . Askerde geçirdiğim bu süre memuriyet süreme ekleniyor mu ? Bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim .