Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ağustos 2023 02:51
Hukuk

İyi günler arkadaşlar.Kasten yaralanma olayında çenem kırıldı ve ameliyat oldum karşı taraf başta suçlamaları kabul etmedi sonradan aralarından bir kişi tüm suçu üstüne almış burda ne gibi ceza alırlar bilgisi olan var mı? Şimdiden teşekkür ederim.

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